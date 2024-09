Zappacosta: “Vogliamo solo che ci siano le condizioni ideali per giocare. Ieri non era possibile”

L’esterno dell’Atalanta, Davide Zappacosta, prima del match contro il Como è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando di come ci si rapporta da giocatore ad una gara rimandata per pioggia: “Noi vogliamo solo che ci siano le condizioni ideali per giocare. Ieri abbiamo provato a vedere se era possibile scendere in campo ma non era possibile giocare”.

Foto: Instagram Zappacosta