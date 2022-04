Zappacosta: “Trasformiamo la rabbia in energia positiva, a questi livelli vince chi sbaglia meno”

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita fra Atalanta e Lipsia, al fianco di Gian Piero Gasperini è intervenuto anche il giocatore nerazzurro Davide Zappacosta. Queste le sue dichiarazioni: “Un po’ di rabbia è normale ma dobbiamo trasformarla in energia positiva perché ci aspetta una gara difficile. Non possiamo portarci le cose negative dalla gara col Sassuolo, dobbiamo subito cambiare rotta. Sia giocando a tre che a quattro bisogna fare attenzione, non c’è un modulo che preferisco”.

Zappacosta prosegue: “Ciascuno di noi sa come gestire la pressione, ma questa può essere positiva ti porta a dare qualcosa in più. La concentrazione conta perché vince chi sbaglia meno, dobbiamo cercare di rimanere lucidi e giocare nel migliore dei modi”.

Zappacosta torna sull’Europa League vinta con il Chelsea: “In quell’anno che ci sono state tante partite in cui gli episodi sono girati a nostro favore. Non c’è un segreto, è così nelle gare da dentro o fuori, le squadre che vanno avanti sono quelle che ci credono fino alla fine”.

Foto: Twitter personale Zappacosta