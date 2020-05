Zappacosta sul futuro: “Voglio restare alla Roma per dimostrare il mio valore”

Davide Zappacosta esce allo scoperto in merito al suo futuro. Il laterale della Roma, attualmente in prestito dal Chelsea, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Vorrei tanto restare alla Roma per diversi motivi. Prima di tutto voglio dimostrare alla società ed ai tifosi il mio valore. Mi sono allenato tanto, ho fatto tanti sacrifici per essere pronto alla ripresa del campionato. Sto facendo delle sedute per recuperare, sono al 90%: penso di essere a disposizione per la ripresa del campionato”, le parole di Zappacosta.

Foto: Twitter personale Zappacosta