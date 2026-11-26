Zappacosta: “Spesso concediamo troppo, siamo sfilacciati e sconnessi. Dobbiamo trovare la compattezza che ci chiede Sarri”

26/11/2026 | 23:08:13

Davide Zappacosta, autore del gol del 2-3, commenta la vittoria dell’Atalanta in Conference League a Sky Sport: “Serata particolare perché eravamo partiti bene, ma poi appena abbiamo subito il gol siamo andati in difficoltà. Bisogna sempre fare il massimo e dare tutto, altrimenti si rischia di fare come oggi in cui abbiamo sofferto. Spesso concediamo troppo spazio, siamo sconnessi e sfilacciati e dobbiamo ritrovare la compattezza che ci chiede Sarri. Il mister ha delle richieste completamente diverse rispetto a prima ma dobbiamo crescere tutti e non può essere un alibi. Forma fisica? Il calcio di oggi va veloce e, se non ti tieni bene fisicamente, fai tanta fatica”.

Foto: Instagram Zappacosta