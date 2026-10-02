Zappacosta: “Sarri l’ho trovato più elastico. Rowe ricorda il primo Lookman”

02/10/2026 | 21:51:51

Davide Zappacosta ha parlato dal Festival dello sport: “Sarri? L’ho trovato pressoché uguale, se non un po’ più elastico su alcune cose. Lui è molto scrupoloso e cerca la perfezione e questo può aiutarti a crescere. Stiamo lavorando molto di più perché all’Atalanta in questi anni abbiamo lavorato più sul seguire l’uomo, ora ci sono concetti completamente diversi che vanno assimilati. Rowe? Sono d’accordo. Ricordo Ademola quando è arrivato all’inizio era simile, cercava di saltare 2-3 uomini ogni volta che riceveva la palla”.

Foto: Instagram Zappacosta