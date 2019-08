Davide Zappacosta, nuovo terzino della Roma, ha parlato dopo la firma del contratto sulle pagine del sito ufficiale: “Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un’esperienza all’estero che mi ha formato molto, sia come uomo sia come calciatore. Giocare per una grande società come questa è davvero stimolante, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni”.

Foto: Roma Twitter