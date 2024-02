Zappacosta: “Partita indirizzata dagli episodi. L’Inter è forte, ma certe decisioni possono farti sbandare”

L’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna persa per 4-0 contro l’Inter.“Sono episodi che indirizzano la partita. L’Atalanta ha iniziato molto bene, poi ci sono stati un paio di episodi che l’hanno indirizzata. L’Inter è forte, ma certi episodi possono farti sbandare. La nostra indole è di non mollare mai e, dopo il primo tempo, volevamo raddrizzare la partita. Non ci siamo riusciti, ma risultato un po’ ampio. Fa male, ma domenica abbiamo una partita importante. Volteremo pagina e penseremo al Bologna”.

Sugli episodi: “Sempre scomodo parlare di queste cose, delle volte gli episodi ti vengono a favore e altre contro. Gli episodi ci sono, ha già parlato Luca: accettiamole decisioni e andiamo avanti“.

Infine, sulla gara contro il Bologna: “Dobbiamo mantenere l’equilibrio. Siamo consapevoli delle nostre qualità e lavoreremo al meglio per la partita di domenica”.

Foto: Instagram Zappacosta