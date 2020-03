Zappacosta: “Non corriamo noi calciatori e correte voi? Assurdo. C’è chi esce per comprare tre mele”

Davide Zappacosta, terzino destro della Roma, ha parlato oggi durante una diretta Instagram assieme all’attore Salvatore Esposito “Sono chiuso a casa da solo perché la mia ragazza e i miei genitori sono ad un’ora da qui e quindi non sono tornato. Il pomeriggio mi alleno e sperimento nuove cose in cucina, poi la sera gioco alla Playstation. Non torno a casa (a Sora, ndr) perché ci è stato detto di rimanere fermi. La situazione però è grave. Quando sono uscito per fare la spesa ho incontrato signore in coppia con i cani, gente al supermercato per comprare mezzo filone di pane o tre mele, poi le persone che corrono… Non corriamo noi che è il nostro lavoro, corrono loro… È una follia”.

L’infortunio?

“Ero appena arrivato a Roma e ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po’. Stavo rientrando ma poi è scoppiato questo caos. Avevo ripreso la palla, scatti e stavo facendo tutto sul campo. Ero vicino al rientro. Ci è stato vietato di fare tutto perché il rischio è troppo alto. Io faccio il possibile a casa, mi sono allestito una piccola palestra sono per cercare di restare in forma. Ma la cosa principale adesso è la salute”.

Il prestito?

“Il prestito era annuale, ma c’era una sorta di clausola del Chelsea che diceva che qualora si fosse fatto male gravemente uno dei terzini sarei dovuto tornare. Cosa abbastanza improbabile, no?”

Il difensore più forte di sempre?

“Per il ruolo che faccio mi sono piaciuti sempre tantissimo sia Zambrotta che Cafu”

Il compagno più forte con cui hai giocato? E quello contro cui ha giocato?

“Direi Hazard, è quello che mi ha impressionato di più. Contro direi Messi che è stato qualcosa di assurdo. Lo vedevi in mezzo al campo come se stesse giocando al campetto di casa. Lo vedevi camminare e pensavi che magari non avesse voglia e poi ne scartava tre o quattro. È spaziale”.

Differenze tra Premier e Serie A?

“Come calciatore ti dico che i ritmi sono veramente elevati. Quindi fisicamente devi stare bene perché rispetto all’Italia c’è tanta più aggressività. A fine partita arrivi distrutto. Poi anche quando vai a giocare fuori casa con l’ultima in classifica rischi tantissimo perché lo stadio si fa sentire e ti ritrovi in situazioni che non ti aspetteresti. A volte fai più fatica con l’ultima che con il Liverpool o squadre del genere”.

Foto: Roma Twitter