Zappacosta: “Non ci fa bene pensare al rigore, dobbiamo giocare da Atalanta”

L’Atalanta è attesa all’esame, nel match di ritorno, contro il Club Brugge. A parlare della partita, ai microfoni di Sky Sport, è stato Davide Zappacosta. Queste le sue parole: “Si tratta di una partita molto difficile perché loro già all’andata hanno dimostrato di essere tosti. Corrono tanto, si chiudono e ripartono in velocità quindi dovremo essere bravi ad affrontarla nel modo giusto, con attenzione e concentrazione. Il rigore? Ci fa solo male continuare a pensare a quell’episodio. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva. L’Atalanta deve fare l’Atalanta al di là dei valori tecnici, con i valori morali che ci hanno contraddistinto in tutte le sfide. Questa squadra ha sempre saputo reagire e lo farà ancora. Sicuramente c’è tensione, ma è anche giusto così e ci porta ad essere maggiormente concentrati. Dobbiamo restare tranquilli e fare una partita da Atalanta”.

FOTO: Instagram Zappacosta