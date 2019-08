Zappacosta: “Mi sento maturato. Giocare fuori dall’Italia non è semplice”

Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, per Davide Zappacosta è il giorno della presentazione in conferenza stampa. Queste le parole del nuovo acquisto giallorosso: “Il direttore ha ragione: mi sento maturato a livello umano e caratteriale. Non è facile andare a giocare fuori dall’Italia con un’altra lingua e cultura. Sicuramente mi ha aiutato molto perché ho attraversato momenti difficili. Oggi ho fatto il primo allenamento con la squadra, mi sento bene. Al Chelsea svolgevamo gli stessi allenamenti, molto intensi. Non giocando da un po’ devo riprendere il ritmo partita, ma mi sento bene. Con questi ritmi non credo ci saranno problemi nel ritrovare la condizione il più velocemente possibile. Ho parlato con Emerson e Rudiger. Mi hanno detto che il tifo è in grado di trascinarti e che mi sarei divertito con questo gruppo. Ho subito riscontrato vero quello che mi hanno detto. Naturalmente puntiamo a fare il massimo in ogni competizione. Ce la metteremo tutta per fare il più possibile. Nazionale? Penso che un calciatore debba fare le scelte migliori per la sua carriera. Sono contento di essere in Italia con un bagaglio più ampio e la Nazionale è un mio obiettivo”.

Foto: Twitter Roma