Zappacosta: “Lotteremo per arrivare il più in alto possibile. Ahanor? Sono episodi che nel calcio possono succedere”

01/02/2026 | 18:32:34

Il laterale dell’Atalanta, Davide Zappacosta, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con il Como. Queste le sue parole:

“E’ stata una delle partite più difficili, non ho giocato molto spesso in inferiorità numerica e questo ci ha messo in difficoltà. Abbiamo però reagito compatti e ci siamo portati a casa un punto importante e meritato. Ahnor? Appena siamo rientrati nello spogliatoi siamo andati a rincuorare Honest, sono episodi che nel calcio possono succedere. Abbiamo giocato anche per lui, dimostrando di avere carattere: il mister ci ha chiesto di essere aggressivi sui loro attaccanti e lo abbiamo fatto. Il Como? Ha impressionato un po’ tutti per la crescita che ha avuto nell’ultimo anno e mezzo, ha grandi margini e sta dimostrando di essere una delle protagoniste del campionato. Noi lotteremo per arrivare il più in alto possibile”.

Foto: Instagram Zappacosta