Zappacosta: “La sconfitta di ieri ci ha lasciato degli insegnamenti per Dublino”

L’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato a Sky Sport durante il Media Day organizzato dalla UEFA in vista della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: “Il ko in Coppa Italia? Sempre brutto perdere una partita, a maggior ragiona una finale. C’è delusione, ma la trasfrormeremo per affrontare le prossime partite che ci attendono. Cosa è mancato? Le finale sono gare a parte, non è facile capire. Ogni tanto bisogna portare gli episodi a nostro favore. Questa partita ci lascia degli insegnamenti per la gara di Dublino”.

Sul Leverkusen: “Abbiamo visto poco e niente, inizieremo a studiarlo dopo il Lecce. certo, non ha mai perso in questa stagione, è una squadra forte, cercheremo di fare il possibile”.

Foto: Instagram Zappacosta