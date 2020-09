Zappacosta-Genoa, l’idea forte di stamattina sta portando alla svolta

Davide Zappacosta e il Genoa. Stamattina la forte idea per il terzino di proprietà del Chelsea, lanciata a sorpresa alle 10,42 da Gianluigi Longari per Sportitalia e via Twitter. Adesso siamo davvero a un passo dalla svolta per un’operazione in prestito con diritto di riscatto ormai ai dettagli, c’è il via libera del Chelsea. Un’operazione che non escluderebbe Candreva dall’Inter: nel pomeriggio c’è stato un incontro ta Faggiano, Baccin e Ausilio, si è toccato anche l’argomento Ranocchia, da giorni nel mirino del Genoa.

Foto: Twitter Chelsea