Zappacosta: “Gara intelligente. Pareggio meritato”

14/03/2026 | 18:09:10

Davide Zappacosta, esterno dell‘Atalanta, ha parlato dopo il pareggio in casa dell’Inter.

Queste le sue parole: “E’ un periodo impegnativo, però è molto bello giocare ogni tre giorni anche se c’è un po’ di fatica. Sono contento soprattutto per il gruppo, chi entra cerca sempre di dare la scossa, energia positiva alla squadra e chi è entrato oggi lo ha fatto in maniera molto positiva”.

Che differenze ci sono state rispetto alla gara col Bayern? “L’abbiamo preparata diversamente, perché avevamo immaginato che potessero riproporre gli interscambi del Bayern Monaco. Abbiamo lavorato di più da squadra, siamo stati bravi a scambiarci gli uomini. Il Bayern ci ha messo parecchio in difficoltà, però abbiamo voltato pagina e oggi abbiamo cercato di fare una partita intelligente”.

Condizione atletica fondamentale per fare il vostro calcio? “La condizione fisica è importantissima, ma soprattutto quella mentale perché determinate partite ti tolgono tantissime energie mentali e quando giochi ogni tre giorni può capitare di faticare, però se giochi di squadra viene tutto più facile”.

Foto: sito Atalanta