Zappacosta dopo l’intervento: “Duro colpo, ma sono pronto per tornare più forte di prima”

“Questa volta il colpo è stato duro, inaspettato! Ringrazio il Prof. Mariani per l’intervento, e tutti coloro che mi sono stati e mi saranno vicini, siete la mia forza! Sono già pronto per lavorare duro e tornare più forte di prima”. Parola di Davide Zappacosta, che in giornata è stato operato chirurgicamente dopo la rottura del legamento crociato anteriore. Il laterale della Roma ha voluto mandare così un messaggio su Instagram ai compagni e ai tifosi dopo l’intervento.

Foto: Twitter personale Zappacosta