Zappacosta: “Della Juve temo Chiesa. E’ in un gran momento”

Il difensore del Genoa, Davide Zappacosta, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida con la Juventus domenica in campionato.

Queste le sue parole: “Chi temo della Juve? In questo momento Federico Chiesa. E’ un giocatore che sta facendo benissimo, in fiducia e ha grande personalità, è molto pericoloso, ma non dovremo pensare a un solo giocatore. Hanno una rosa di grandi campioni e dovremo stare attenti ad arginare tutta la squadra. Solo con un lavoro di gruppo si può portare a casa un buon risultato”.

Foto: Twitter Genoa