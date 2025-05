Zappa: “Vogliamo il 14esimo posto, contro il Napoli daremo tutto”

22/05/2025 | 15:52:06

L’esterno del Cagliari Zappa ha parlato a Sky Sport verso il match tra Napoli e Cagliari, che può assegnare il tricolore ai partenopei: “Cercheremo di dare tutto e fare la nostra partita per arrivare al 14° posto, ci siamo dati questo obiettivo. Salvarci è stata una bellissima soddisfazione, questo era l’anno in cui eravamo messi meglio, ma poi mille situazioni. L’importante però era condurre la nave in salvo”.

Foto: Instagram Zappa