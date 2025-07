Zappa: “Pisacane è preparato. Non penso alle voci di mercato, sono legato al Cagliari”

17/07/2025 | 17:00:34

L’esterno del Cagliari Gabriele Zappa ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei sardi: “Pisacane?Sicuramente è molto preparato, si è visto subito dai primi giorni e non vediamo l’ora di poter mettere in pratica quello che ci sta chiedendo. Come ambiente, il fatto che il mister conosce meglio l’ambiente e la famiglia del Cagliari Calcio ci può dare una mano. A me piacerebbe fare qualche assist in più. Gol bella soddisfazione, ma li lascio fare a Deiola e agli attaccanti. I miei obiettivi? A me piacerebbe fare qualche assist in più. Gol bella soddisfazione, ma li lascio fare a Deiola e agli attaccanti”. Sulle voci di mercato: “Le voci di mercato? Non ci penso. Sono molto legato al Cagliari, per me il Cagliari è casa mia. È tanti anni che sono qua e fin quando sarò qua, darò il 120% per questa maglia”.

Foto: Instagram Zappa