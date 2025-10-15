Zappa: “L’infortunio è alle spalle. Voglio tornare presto in campo. Belotti? Grave perdita”

15/10/2025 | 22:33:20

Gabriele Zappa, giocatore del Cagliari, ha parlato al canale Twitch di Fantacalcio, soffermandosi sul suo infortunio.

Queste le sue parole: “L’infortunio che mi ha condizionato a inizio stagione è alle spalle, ora sono a disposizione di Pisacane e spero di scendere presto in campo”.

Su Belotti: “È una brutta perdita per noi, si era anche inserito alla grande nello spogliatoio”.

Quanto agli obiettivi personali, vietato parlare di Nazionale, ma in Serie A: “Spero di segnare subito alla ripresa, anche se mi piace molto fare assist: l’anno scorso non ne ho fatti, ho rosicato”.

Vista la fonte, non possono mancare i consigli ai fantallenatori: “Senza dubbio Palestra. E poi Seba Esposito, sono sicuro che farà bene e porterà tanti bonus. Kilicsoy? È un gran prospetto, farà carriera”.

Foto: X Cagliari