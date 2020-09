Zappa: “E’ un sogno essere al Cagliari. Mi ispiro a Maicon”

Gabriele Zappa è da ieri un nuovo calciatore del Cagliari, queste le parole del terzino ex Inter ai canali ufficiale del club sardo: “Per me è una grandissima emozione far parte di un Club così prestigioso. Sono davvero contento, la Serie A è un sogno che avevo sin da bambino e che ora si avvera. Arrivo molto carico, con tanta voglia di imparare e far bene. Sono un terzino di spinta che lavora molto in fase offensiva. Da piccolo il mio idolo era Kakà, ma adesso mi ispiro a Maicon.”

Foto: sito Cagliari