ZAPPA: GOL, ASSIST E DUTTILITÀ. UN AFFARE PER IL CAGLIARI

Il Cagliari si gode e coccola Gabriele Zappa. Il giovane, classe 1999 è pronto a diventare il nuovo protagonista del calcio italiano. Gabriele nasce terzino destro ma è in grado di ricoprire tutta la fascia, sia in un 3-5-2, che in un 4-4-2, dove può giocare sia da esterno difensivo che offensivo.

Nativo di Monza, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera. Con la Primavera nerazzurra ha vinto tutto in Italia, scudetto, Supercoppa Italiana e Trofeo di Viareggio, risultando uno dei più forti calciatori della rosa, con tanti osservatori a segnalarlo alle proprie società.

E’ dotato di grande fisico e grande progressione e un’ottima resistenza, predilige la fase offensiva a quella difensiva, ma sta migliorando in entrambe le fasi per essere un esterno completo. Zappa è molto bravo anche nei cross, essendo dotato di un ottimo piede destro.

La scorsa stagione, l’Inter lo ha prestato al Pescara in Serie B, dove ha debuttato nei professionisti. In cadetteria, Zappa è stato subito protagonista dei “delfini”, giocando 23 partite e mettendo a segno 5 gol, servendo 6 assist, contribuendo alla salvezza degli abruzzesi. Un impatto straordinario per lui, che gli è valsa la chiamata in Serie A. Il Cagliari, grazie a Di Francesco, lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto.

Dovrebbe contendersi la fascia destra con Faragò. Dopo le prime due gara da subentrato con Torino e Atalanta, Di Francesco lo ha schierato titolare sia con il Parma che con il Torino, dimostrando miglioramenti sensibili e puntando completamente sul giovane esterno.

Come detto, Zappa sa abbinare l’attitudine alla fase offensiva con una ottima applicazione in quella difensiva. Doti che lo rendono utilizzabile sia come quarto di destra che come laterale di centrocampo, o addirittura come detto da esterno offensivo in un tridente, anche se ai tempi della Primavera è stato impiegato addirittura come marcatore di una difesa a tre. E’ molto abile anche nel gioco aereo e questo lo rende fondamentale anche per coperture difensive su calci piazzati.

E’ già nel giro della Nazionale, avendo fatto parte della selezione under 18 e dell’Under 20 con cui ha collezionato 5 presenze. Il futuro è suo e il Cagliari sa di avere in casa un esterno che potrà essere una nuova stella della Serie A e del calcio italiano. In un periodo in cui, il ruolo di esterno è sempre più complicato, con il giusto lavoro e il sacrificio, Zappa può ritagliarsi il suo spazio per essere un futuro protagonista.

