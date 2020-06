Zapata: “Vittoria dedicata a Bergamo, ci rialzeremo e andremo avanti”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo, Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta, ha dichiarato: “Ancora ci manca un po’ di brillantezza per alzare il livello, ma oggi abbiamo fatto un’ottima gara. Possiamo ancora migliorare, ma l’Atalanta ha mandato un messaggio: giochiamo sempre come se fosse l’ultima partita. Il lavoro paga, ci siamo allenati duramente e abbiamo fatto bene. Dobbiamo riposarci in fretta, perché la prossima partita sarà ancora più difficile. Tutto ciò che facciamo è per i nostri tifosi e la nostra città, in questi mesi ha sofferto molto. Tutti noi ci rialzeremo e andremo avanti.”

Foto: MARCA