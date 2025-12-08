Zapata: “Serata agrodolce. Felice per il gol ma fa male perdere in questo modo”

08/12/2025 | 23:56:50

Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “Sono sentimenti agrodolci, cercavo il gol da tanto tempo. Sono contento perché l’ho ritrovato, ma c’è anche la sconfitta che è una cosa che fa male. Stavamo vincendo 2-0, perderla fa male. Dobbiamo portarci dietro le cose positive: abbiamo affrontare un Milan che lotta per i primi posti, hanno un grande valore. Il risultato è un po’ ingiusto. Come vive la concorrenza? E’ sempre bello segnare, vivo per il gol. La concorrenza deve fare bene alla squadra, bisogna lottare per il posto. Ora tornerà Simeone e darà ancora più valore al nostro attacco, è importante che tutti noi troviamo il gol”.

Foto: sito Torino