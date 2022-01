Zapata: “Se non avessi giocato a calcio avrei fatto baseball o football americano”

Duvan Zapata, votato migliore del mese di dicembre dell’Atalanta, ha rilasciato alcune parole al sito ufficiale del club bergamasco, ringraziando i tifosi per il voto e parlando degli obiettivi stagionali.

Queste le sue parole: “Ringrazio i tifosi, sono orgoglioso di aver vinto per la terza volta. Sicuramente è merito anche dei miei compagni e meritavano anche loro di avere questo riconoscimento. Spero di continuare a segnare, per la squadra e per crescere e fare ancora bene. La cosa più importante sono gli obiettivi che abbiamo tutti insieme, anche se non segno spero che i risultati siano positivi. Ho lavorato tanto per arrivare dove sono, la costanza mi ha portato fino qui e voglio essere sempre più forte senza accontentarmi. Se non fossi diventato un calciatore sarei stato comunque uno sportivo: giocavo a baseball e football americano”.

Foto: Twitter Atalanta