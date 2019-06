Zapata saluta il Milan: “Lascio dopo 7 anni meravigliosi”

Il difensore colombiano Cristian Zapata ha voluto salutare il Milan mediante un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Il giocatore è infatti pronto a vestire la maglia del Genoa nella prossima stagione. Ecco, di seguito, il suo messaggio: “Dopo sette anni meravigliosi lascio il Milan. Voglio ringraziare la società che mi ha offerto l’opportunità di giocare in uno dei Club più prestigiosi del mondo; tutti i compagni di squadra che ho avuto in questo lungo ed intenso periodo, gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come uomo, tutti i ragazzi di Milanello, amici veri e soprattutto i tifosi: semplicemente fantastici, mi avete sempre sostenuto e mostrato un affetto incredibile. Grazie a tutti, si chiude una pagina della mia carriera che resterà per sempre nel mio cuore. Con affetto, Cristian”.

