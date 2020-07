Zapata risponde a Calhanoglu, Milan-Atalanta finisce in pareggio

La gara valida per la trentaseiesima giornata di serie A tra Milan e Atalanta si è appena conclusa con il punteggio di 1-1. Succede tutto nel primo tempo: a passare in vantaggio sono stati i rossoneri grazie alla rete realizzata da Calhanoglu al minuto 14′. Poi al minuto 26′ intervento in netto ritardo di Biglia che colpisce la caviglia di Malinovsky e regala un rigore, poi parato da Donnarumma, alla squadra di Gasperini. Ci ha pensato Zapata, al 36′ del primo tempo, a riportare il match in parità.

FOTO: Sito Milan