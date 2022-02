Zapata, rischio lungo stop. L’Atalanta e l’ipotesi svincolato

Duvan Zapata rischia un lungo stop. La ricaduta di domenica scorsa, durante la gara contro il Cagliari, ha fatto emergere enormi preoccupazione. Oggi sono previsti nuovi accertamenti, ma il colombiano rischia di fermarsi a lungo, anche per un paio di mesi, non è al momento scongiurato un periodo addirittura superiore che possa compromettere l’intera stagione. A maggior ragione se dagli esami emergesse la rottura dell’adduttore della coscia. A quel punto, soltanto dopo aver avuto certezze sui tempi di recupero, l’Atalanta potrebbe scandagliare il mercato degli attaccanti. Tra i pochi attaccanti di un certo livello ancora liberi, emerge il nome di Diego Costa che aveva sfiorato la Salernitana e che ha un discorso aperto con il Fenerbahce. Proprio il brasiliano, che ha da poco risolto con l’Atletico Mineiro, ha chiesto nelle ultime ore di dare la precedenza al club turco prima di valutare le proposte che gli sono arrivate dalla Russia. Quindi, è una partita ancora aperta. Un altro profilo da seguire è quello di Graziano Pellè, 37 anni a luglio. Tutto questo perché con Piccoli ceduto in prestito al Genoa, resterebbe soltanto Muriel come prima punta. E gli altri sarebbero adattamenti, non proprio il massimo per le abitudini di Gasperini. Ecco perché sarà prima il caso di aspettare gli accertamenti per poi decidere se eventualmente muoversi sul mercato.

FOTO: Twitter Atalanta