Zapata: “Oggi era importante vincere. I tifosi ci hanno sempre sostenuti, è normale siano arrabbiati dopo l’ultima sconfitta”

01/02/2026 | 16:10:44

L’attaccante del Torino, Duvan Zapata, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro il Lecce. Queste le sue parole:

“A Falcone ho detto che anche all’andata aveva fatto una bella parata, gli ho fatto i complimenti: peccato che il gol non sia arrivato, ma oggi era importante vincere dopo una settimana lunga e pesante. Da adesso in poi il margine è sempre più ridotto, dobbiamo farci trovare pronti in ogni partita. I tifosi ci hanno sempre sostenuto, è normale che siano arrabbiati dopo l’ultima sconfitta, oggi abbiamo dimostrato di avere una atteggiamento diverso in campo. Le partite vanno giocate in questa maniera”.

Foto: Instagram Torino