Zapata: “Obiettivo Europa? Non ha senso parlarne. Promettiamo di dare sempre il massimo”

21/08/2025 | 12:30:47

Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato a Tuttosport, soffermandosi sugli obiettivi stagionali dei granata: “Noi speriamo di vincere tutte le partite, lottiamo per vincere sempre e dappertutto. Questa deve essere la mentalità. Poi è chiaro che è impossibile vincerle tutte… Vinceremmo anche lo scudetto! Dare tutto, fare il massimo è il nostro obiettivo. Ma non ha senso adesso parlare di Europa o indicare un traguardo in particolare. Non è neanche cominciato il campionato! Ragioneremo di partita in partita”.

Andrete in campo con quale spirito? “Con la voglia di crescere sempre di più. Dobbiamo ancora trovare molta più sintonia con i nuovi giocatori. E capire meglio i concetti del mister. Parlare di obiettivi adesso è inopportuno, non solo prematuro. Ma di sicuro vogliamo disputare un gran campionato”.

Nel 2027 le scadrà il contratto. Le piacerebbe diventare dirigente dopo essere stato capitano come Moretti? “Ma io spero di giocare ancora quando avrò 36 anni! Spero che il club mi darà l’opportunità di allungare il contratto. Restare qui anche dopo mi farebbe piacere, sì. Nel Toro sto bene. Giocatore, dirigente… non escludo nulla. Il club ha già compiuto un bellissimo gesto prolungandomi il contratto mentre ero infortunato. Ha mostrato tanta fi ducia. Sta a me ripagare sul campo. Tocca a me. E io sono uno che si emoziona tanto. Sono umano. Penso anche a Superga. Aver letto i nomi dei Caduti il 4 maggio da capitano, dopo Buongiorno, è stata un’emozione e un’esperienza fortissime. Che mi porterò sempre nel cuore. Un grande onore. E già mi emoziono, se penso al prossimo 4 maggio”.

Foto: sito Torino