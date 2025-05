Zapata: “L’infortunio? Sono mentalmente forte. Mi sto riprendendo”

08/05/2025 | 21:32:18

Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato al canale Youtube della Gazzetta dello Sport, tornando anche sul grave infortunio.

Queste le sue parole: “Infortunio più grave, sono uscito in barella: ho sentito gli applausi, ringrazio tutti. Mentalmente è stata dura, è un infortunio che temevo ed è arrivato. Sono mentalmente forte, l’ho affrontata in maniera dura. Piano piano mi sto rimettendo, sto cercando di essere ciò che ero. La mia famiglia mi è stata vicina, ho passato più tempo con i miei cari. La passione che ho mi ha aiutato, ho detto ‘caspita, voglio tornare e far vedere che posso segnare ancora’. L’infortunio mi ha confermato che a volte non dai valore quando stai bene, pensi sia scontato. Miglioramenti? Ora in palestra faccio tutto, prossimo step sarà fare tutto in campo. La strada è quella giusta, l’obiettivo è presentarmi bene alla preparazione per poter allenarmi con la squadra. E voglio segnare ancora. La mia esultanza? Prima del Toro me l’ha consigliata: mostro i muscoli e faccio il toro insieme. Prima facevo solo i muscoli, poi ora ho unito il toro. E’ una cosa anche per mio figlio, è una coincidenza che la fa anche Lebron James”.

Foto: Instagram Torino