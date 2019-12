Zapata: “L’infortunio è complicato, difficile ipotizzare una data di rientro”

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, è stato inserito nel miglior undici della passata stagione. Premiato ieri in occasione del Gran Galà del Calcio, il bomber nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Fa piacere essere qui, è la seconda volta per me dopo sette anni che gioco in Italia. L’infortunio? Non so ancora una data precisa per il mio rientro in campo, perché si tratta di un problema fisico dal quale devi guarire bene. Il tendine è complicato, se l’infortunio fosse stato solo sul muscolo, allora sarei stato già a disposizione“.

Foto: futboletecom