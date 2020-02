Zapata: “L’importante è stato tener duro quando eravamo sotto per ribaltare poi il risultato come squadra”

L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata – autore della rete del pareggio – ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della trasferta vittoriosa contro la Fiorentina.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Eravamo consapevoli che anche perdendo saremmo stati in Champions. Dobbiamo sfruttare le difficoltà della Roma e nella prossima in casa contro di loro dobbiamo far rispettare il fattore campo. L’importante è stato tener duro quando eravamo sotto per ribaltare poi il risultato come squadra”.

Foto: Marca