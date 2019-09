Zapata: “L’Atalanta mi ha stregato, a lasciarla non ci penso assolutamente”

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato del suo rapporto con il nerazzurro e sulle voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano da Bergamo nelle scorse sessioni di calciomercato. Queste le sue parole in un’intervista a Tuttosport: “Qui sono felice, l’Atalanta mi ha stregato. Gasperini è un grande, uno con cui è un piacere lavorare, anche se ti fa faticare tantissimo. Non avevo mai fatto e non avevo mai visto una preparazione così pesante. C’erano momenti in cui pensavo: no, non ce la faccio, non ce la posso fare. Trenta secondi e ripartivo. I Percassi sono dei signori. Lasciare l’Atalanta? Per ora non ci penso. Mai dire mai, nel calcio come nella vita non si sa mai cosa può riservare il futuro, come nella vita, però al momento non penso a lasciare questo club, anzi sono concentrato e determinato a fare quanto meglio possibile per questi colori. Di offerte fuori dall’Italia sanno più i giornalisti di me. Io qui sto bene e sono felice. Conta questo. Non voglio fissare traguardi, ma lavoriamo per essere protagonisti. In Champions League ci rifaremo già martedì a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, mentre in campionato possiamo ripetere quanto fatto lo scorso anno. Tante squadre si sono rafforzate, ma anche noi. Possiamo poi solo migliorare, sia individualmente che come gruppo. Lavoriamo per un solo obiettivo: essere protagonisti. A livello individuale, invece, per migliorarmi continuamente e fare più gol possibili. Razzismo? A me in campo e fuori non è mai accaduto nulla, fortunatamente. Però non credo assolutamente che in Italia ci sia il razzismo. Ci sono alcuni che sbagliano, ma sarebbe sbagliato anche generalizzare. Al Napoli sono arrivato nello stesso anno di Higuain: ho giocato poco, ma è stata una fortuna allenarsi con lui“.

Foto: Marca