Zapata: “La squadra ha giocato bene, sono felice per Muriel”

Duvan Zapata, attaccante della Nazionale colombiana e dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Venezuela ha commentato così: “Il mister insisteva che una buona squadra deve difendere bene, per attaccare bene bisogna difendere bene. La squadra ha fatto un’ottima gara, si è cercato di difendere bene con tutti i suoi reparti e poi abbiamo potuto colpire creando occasioni da gol. Noi dal primo minuto abbiamo dominato con il nostro gioco e alla fine siamo riusciti a vincere. Muriel? Ho già avuto modo di giocare insieme. Sono felice per lui e per tutti i miei compagni di squadra.”

Foto: Atalanta Sito ufficiale