Zapata: “Il rinnovo con il Torino? Bel gesto del club. Prima di venire qui mi voleva la Roma”

05/06/2025 | 13:03:23

L’attaccante del Torino Duvan Zapata ha parlato al canale YouTube della Lega Serie A: “E’ stato un bel gesto del club e del presidente, rinnovarmi non al meglio delle mie performance con questo infortunio grave. E’ stato un atto di fiducia nei miei confronti e vorrei ricambiarla in campo. Anche se il campionato è finito, sto lavorando per farmi trovare pronto per la preparazione. Prima del Torino mi voleva fortemente la Roma, poi per alcune cose non si è realizzato. Qualche giornata dopo, penso la seconda o terza partita con il Toro, ho segnato il mio primo gol con i granata proprio contro la Roma. Il calcio a volte è così”.

Foto: Instagram Torino