Zapata: “Ho lavorato per essere pronto, ho avuto alcuni imprevisti durante il recupero dall’infortunio”

20/08/2025 | 15:28:57

Duvan Zapata ha parlato a Sky Sport, tornando sull’infortunio dei mesi scorsi: “In questi mesi ho lavorato per essere pronto per l’inizio di questo campionato. Sapevo che era difficile esserci già alla prima, ma dopo tanti sforzi sono contento di essere a questo punto. Ho avuto imprevisti durante il recupero, si sono allungati un po’ i tempi ma ho lavorato tanto”.

Foto: Instagram Torino