Zapata: “Il gol? Purtroppo non è bastato. Napoli? Facevo troppa panchina, ma c’era Higuain…”

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta andato in gol questa sera contro il suo ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Peccato, non è bastato il mio gol. Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà il Napoli, ma non è servito per vincere. Dovevamo concludere meglio. Abbiamo fatto però una buona gara, c’è mancato poco per battere il Napoli. Ho giocato bene oggi, ma non c’entra nulla che avevamo davanti il Napoli. Ho giocato bene anche con Inter e Roma. I due anni con la maglia del Napoli ho fatto molta panchina, ma avevo davanti Higuain. Quando sono tornato avevo davanti tanti giocatori come Mertens, Milik o Pavoletti. Doveva andare così, sono andato via e non ho rimpianti. Sono ancora in crescita, posso dare ancora di più”.

Foto: futbolete.com