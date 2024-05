Zapata: “Ci manca poco per la Conference League. Atalanta? Spero vincano l’Europa League, noi andremo lì per vincere”

Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Milan.

Queste le sue parole: “Abbiamo sempre avuto energia, in alcune partite abbiamo sbagliato determinate cose ma lo spirito non è mai cambiato. Spesso abbiamo fatto fatica tecnicamente, il ritmo c’è sempre stato. Oggi è stato il riflesso di tutta la stagione, spesso in casa abbiamo fatto ottime prestazioni”.

Soddisfatto del tuo rendimento? “Ci tenevamo molto a finire bene qui, a livello personale ho fatto una buona stagione. Manca un’ultima partita, a Bergamo per concludere la stagione al meglio”.

Sulla finale di EL. “Auguro in bocca al lupo all’Atalanta, poi andremo a Bergamo per cercare di finire bene. Partita importantissima”

Foto: Instagram Torino