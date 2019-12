“Non è vero che sono guarito e non sono ancora rientrato perché ho paura a calciare. La verità è che sfortunatamente ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di guarigione, ma sto lavorando per rientrare il prima possibile”, questo il messaggio pubblicato sui social da Duvan Zapata per fare chiarezza sul suo infortunio.

Foto: Marca