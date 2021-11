Zapata: “C’è un po’ di rammarico, ora dipende tutto da noi”

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con lo Young Boys: “C’è un po’ di rammarico, pensavamo di vincere la partita ma non è stato così. Dipende tutto da noi adesso, abbiamo l’ultima partita in casa e se vinceremo passeremo. Abbiamo un risultato solo per andare agli ottavi, dobbiamo riposare perché il campo era duro ma abbiamo in campionato una partita tosta con la Juve. Penseremo alla Serie A, poi al Villarreal”.

FOTO: Twitter Atalanta