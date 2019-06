Come raccontato ieri sera, Cristian Zapata ha scelto il Genoa. In scadenza di contratto con il Milan, già nei giorni scorsi Preziosi aveva incontrato i suoi rappresentanti (come certificato da diverse fonti di informazione) per convincerlo ad accettare la proposta del Genoa. Scavalcato soprattutto il Bologna, Zapata era una precisa richiesta di Mihajlovic.

Foto: twitter ufficiale Milan