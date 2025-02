Zanzi: “Verona merita uno stadio all’altezza. Setti? Su Belahyane uscita infelice”

Le parole di Italo Zanzi, nuovo presidente del Verona, intervenuto in conferenza stampa.

“Presidio Investors aveva altre opportunità, altre società ma ha scelto Verona perché questo club ha grandi potenzialità.Noi abbiamo massima fiducia nei nostri tecnici e allenatore. Il mercato è stato un piano condiviso e fatto insieme al ds Sogliano”.

Sulle dichiarazioni di Setti, riguardo la cessione di Belahyane (raccontatavi con una prima esclusiva del 2 febbraio): “Ha avuto un’uscita infelice”.

Proprio l’ex presidente Setti aveva definito l’operazione del calciatore alla Lazio come il suo “ultimo regalo” al club biancoceleste.

Sullo stadio: “Tutta la città e la tifoseria meritano un impianto all’altezza. Per ora è prematuro parlare del nuovo Bentegodi. Attendiamo dal Comune quando vi sarà qualcosa di concreto. Verona ha tutti gli elementi per fare una super struttura. Presidio ha un’ottima filosofia. Prima hanno scelto una società solida. Poi abbiamo costruito un CdA di grande qualità. Simona Gioè e Sean Sogliano sono grandi figure professionali. A loro daremo supporto finanziario”.

Sul mercato: “Noi non abbiamo una filosofia reattiva. Se si fa male un giocatore non andiamo a prendere subito un altro. La rosa è ok visto che abbiamo battuto Roma, Napoli e Bologna”.

Sul settore giovanile Zanzi ha precisato che “l’obiettivo è quello di migliorare il Bottagisio e farne un Hellas Sport Center, la casa dei ragazzi e dei genitori”. Ma Zanzi ha parlato pure del centro di Peschiera: “I ragazzi stanno bene dove sono ma si può migliorare e implementare il tutto. Tengo molto anche al calcio femminile che è un movimento globale. Altre cariche? Altri nomi? È presto siamo qui da solo un mese. Ci sarà tempo”.

Foto: X Verona