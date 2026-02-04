Zanzi (pres.esecutivo Verona): “Abbiamo investito 35 milioni. Sammarco è la scelta giusta, è pronto”

04/02/2026 | 16:03:44

Italo Zanzi, presidente esecutivo del Verona, ha fatto un bilancio in conferenza stampa del mercato appena concluso e della separazione da Paolo Zanetti: “Non è vero che non abbiamo reinvestito, al contrario, nel mercato estivo e invernale abbiamo investito 35 milioni di euro. Nel calcio come sapete non è sempre la cifra ad essere determinante. Il progetto è sempre basato sulle decisioni responsabili da prendere, non dipende dalla classifica, con massima fiducia nel direttore sportivo. Ora siamo in una situazione di classifica difficile, ma ma nessuno sta alzando bandiera bianca. Non è che siamo già retrocessi. Non è stata una scelta facile, Zanetti ha dato tutto per questa squadra, gli auguriamo tutto il meglio. A volte nel calcio per cambiare la situazione bisogna fare un cambio. Fino a quando abbiamo condiviso questa scelta, di fare un cambio. Sammarco per noi è la scelta giusta. In questi momenti non si cerca uno che dia un’immagine diversa. Noi dobbiamo vincere e per farlo lui è la scelta giusta. Conosce bene l’ambiente, è pronto subito. Abbiamo fatto una scelta velocissima, per questo il termine “ad interim”.

foto sito hellas