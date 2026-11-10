Zanotti: “Pio Esposito è un fenomeno. Chivu? Umanamente incredibile”

10/11/2026 | 21:05:44

Le parole di Mattia Zanotti, ex Inter ora al Lugano, intervenuto a Sportitalia: “Posso dire che umanamente era una persona incredibile, che sapeva capire il giocatore a 360 gradi, sia dentro che fuori il campo. Sta gestendo in maniera impressionante dei campioni ai quali non devi insegnare più di tanto. Lo fa in modo incredibile. Sembra una vita fa, eppure sono 4-5 anni. Ero il capitano, anni bellissimi che mi ha regalato l’Inter. Ho avuto mister importanti come Madonna o Chivu, la Primavera è un bel campionato. Chivu? Posso dire che umanamente era una persona incredibile, che sapeva capire il giocatore a 360 gradi, sia dentro che fuori il campo. Sta gestendo in maniera impressionante dei campioni ai quali non devi insegnare più di tanto. Lo fa in modo incredibile. Pio Esposito? Si descrive da solo come giocatore, è un fuoriclasse che farà tanti anni di carriera a livello altissimo. Lo si vedeva quando giocava sotto età in Primavera: è umilissimo e bresciano come me, anche se ha origini di giù. Ogni tanto ci sentiamo, gli auguro il meglio perché è una persona splendida”.

Foto: Instagram Zanotti