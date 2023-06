Mattia Zanotti esterno destro classe 2003 di proprietà dell’Inter, andrà in prestito al San Gallo in Svizzera. Questo è quanto è stato raccolto in esclusiva da Sportitalia. Il club nerazzurro vuole prendere un’ occasione per fargli fare le ossa tra i professionisti, soprattutto in un campionato in crescita nel settore europeo.

Foto: Instagram Inter