Zanon, c’è l’interesse di Lecce e Fiorentina

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B con la Carrarese ed essere diventato uno dei punti fermi della formazione di Calabro, arrivano le prime sirene dalla Serie A per Simone Zanon. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, infatti, la Fiorentina e il Lecce sono interessate all’esterno classe 2001. In questa stagione, Zanon ha collezionato 22 presenze e fornito 2 assist nella serie cadetta italiana.

Foto: Instagram Zanon