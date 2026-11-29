Zanoli: “Quando giochiamo così siamo un’altra squadra. Zanetti ha portato fiducia”

29/11/2026 | 14:52:28

Le parole di Zanoli in conferenza stampa: “Il mister con il suo staff ha portato fiducia, si è visto anche a Bologna, quando giochiamo con fiducia siamo un’altra squadra. L’avevamo preparata così in settimana, con Zaniolo che doveva dare pochi riferimenti. Siamo riusciti a portare a casa finalmente i tre punti davanti al nostro pubblico. Piano piano con le partite sto prendendo minuti, non era facile subentrare oggi, sono arrivato con oggi più o meno ai 90 minuti e sono entrato in un momento in cui siamo calati”.

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