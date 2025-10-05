Zanoli: “Per le occasioni avute avremmo dovuto vincere. C’è rammarico”

05/10/2025 | 16:04:44

Alessandro Zanoli, giocatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Siamo rammaricati, per le occasioni avute dovevamo vincere. Un punto però contro una squadra tosta come il Cagliari fa sempre bene però. Ora sto recuperando condizione, un po’ alla volta avrò i novanta minuti”.

In copertura c’è da migliorare: “Si può sempre migliorare, il gol preso però stavolta è stato un po’ fortuito”. Tanti piazzati battuti fraseggiando: “Potevamo metterla di più dentro, però lo abbiamo deciso noi, potevamo sicuramente sfruttare meglio certi piazzati”.

Foto: sito Udinese