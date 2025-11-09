Zanoli: “E’ mancata la qualità nel tocco finale, ma siamo stati anche sfortunati

09/11/2025 | 22:26:12

Alessandro Zanoli, giocatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “La qualità nel tocco finale, ma siamo stati anche sfortunati. Su un campo così è sempre difficile fare punti”.

Secondo te, la Roma ha giocato sul nervosismo di Zaniolo? “Hanno giocato su questa cosa, Nico ha fatto bene e ha fatto la sua gara nonostante un po’ di nervosismo. Loro sono una squadra che lotta per il campionato, noi potevamo fare di più. Pensiamo alla prossima partita”.

