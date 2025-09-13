Zanoli: “C’erano altri club su di me, ma l’Udinese mi ha cercato per mesi. Con Zaniolo vogliamo rilanciarci”

13/09/2025 | 14:37:02

Alessandro Zanoli si è presentato in conferenza stampa da giocatore dell’Udinese: “Sono carico per questa nuova avventura, non vedo l’ora di poter cominciare. Zaniolo? Ho trovato Nicolò in ottima forma, anche lui vuole rimettersi in gioco in una piazza che te lo permette, sono già stato qui da avversario e ho trovato uno stadio e delle strutture di ottimo livello. C’erano diversi club su di me , la scelta è ricaduta su questa società perché mi ha voluto fortemente per mesi. Conte? A livello fisico mi ha fatto correre veramente tanto ed è un’arma in più che mi ritrovo. Ti insegna la mentalità di vincere le partite con la cattiveria e la giusta pratica per fare gol e vincere in campo, nel percorso di una grande squadra come il Napoli i tre punti sono sempre fondamentali. Un trasferimento dopo i prestiti? Sicuramente a livello mentale qualcosa cambia, avere la preoccupazione di dover tornare e cambiare squadra è mentalmente difficile, posso avere un percorso di più anni e sono contento di essere qui”.

FOTO: X Udinese